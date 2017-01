La Flèche Un an après l’essai thérapeutique Stéphane attend des réponses

0

Stéphane Schubhan figure parmi les victimes de l’essai thérapeutique mené par Biotrial il y a un an. Essai qui avait entraîné l’hospitalisation de six personnes, et le décès de l’une d’elles.

L’état du Fléchois s’est amélioré, mais il conserve encore des séquelles et n’a toujours pas repris son travail.

Aujourd’hui, même s’il espère que sa santé va encore s’améliorer, c’est sur le plan judiciaire que se situe son combat. Et la bataille d’experts risque d'être longue.

