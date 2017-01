La Flèche Sa Galibox crée de l'emploi

0

Galipoli s'apprête à intégrer la pépinière numérique et tertiaire du Pays fléchois, à La Flèche.

Celle-ci doit être inaugurée le 9 février. Spécialisée dans la vente en ligne de kits de produits d'entretien écologiques, cette entreprise fondée par Séverine Jérigné à Cré-sur-Loir reste sur une phase ascendante. « On a atteint nos objectifs l'an dernier, et on a fêté notre 3000e Galibox - le nom donné à ces kits - ce qui n'est pas mal après deux ans d'activité ».

La jeune femme compte ouvrir son capital, et modifier ses secteurs de distribution. Jusqu'alors, la Galibox n'était vendue que sur internet. Prochainement, on la trouvera dans 130 magasins. « Je veux aussi développer la vente en réunion à domicile ».

Cette progression et ces projets ont permis à Séverine Jérigné de s'engager dans un plan d'embauches de sept salariés d'ici juin 2018. Deux employées ont déjà été recrutées depuis le mois de juin dernier.

