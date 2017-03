La Flèche Manu Dibango en concert à Coppélia

0

Manu Dibango et la Sarthe, c'est une longue histoire. Né à Douala au Cameroun, il a passé une partie de son enfance à Saint-Calais. « J'y reviens au moins une fois par an, confie le chanteur et saxophoniste, j'ai la chance d'y avoir encore des copains de classe ».

Vendredi soir, c'est à La Flèche qu'il posera son saxophone et ses lunettes noires, l'espace d'un concert. Sur scène, entouré de musiciens et choristes, Manu Dibango propose Afrikadelik. « Une carte de visite », résume l'artiste. Une synthèse de toutes les influences musicales qui ont nourri sa longue carrière, près de six décennies de musique et de collaborations avec les plus grands.

Concert vendredi 17 mars, à 20 h 30, salle Coppélia. Tarifs de 7 à 30 €. Renseignements au Carroi, espace Montréal à La Flèche au 02-43-94-08-99 ; site www.lecarroi.org