La Flèche Les Affranchis : ouverture en fanfare

0

Après la mise en bouche de vendredi soir, la 25e édition des Affranchis a été officiellement lancée ce samedi midi à La Flèche lors de l’inauguration qui a eu lieu au parc des Carmes.

La fanfare Gloups était de la partie. Elle a fait swinguer le public rassemblé sous les platanes.

Les premiers spectacles sont programmés à partir de 14 h 30. Le Collectif du Prélude (prix du Off en 2016) et son « Dom Juan » revisité ouvrira le bal. Le clown Godot et les Fouxfeuxfurieux seront également de la partie.

Les séances vont s’enchaîner à un rythme soutenu jusqu’à 22 h 30. 38 représentations sont prévues aujourd’hui.

Le festival se poursuivra dimanche avec une reprise des festivités à 11 heures.

Le programme détaillé figure sur les sites internet du Carroi et de la mairie de La Flèche.