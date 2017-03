La Flèche Le zoo désormais sur ses gardes

0

Quelques jours après la mort d’un rhinocéros, abattu par un braconnier au zoo de Thoiry, dans les Yvelines, le zoo de La Flèche « va prendre des mesures supplémentaires » pour protéger ses animaux.

« Avant, on craignait surtout les vols. » L’équipe du zoo de La Flèche a été « choquée » par la mort d’un rhinocéros, abattu par un braconnier dans la nuit de lundi à mardi dernier au zoo de Thoiry, dans les Yvelines.

« C’est une première en Europe », souligne Cyril Hue, le vétérinaire du zoo de La Flèche.

Bientôt des rhinocéros

« On ne pensait pas que cela pouvait arriver. On se doutait que c’était possible, mais on est choqué qu’il y ait des braconniers qui soient passés à l’acte. »

L’affaire de Thoiry concerne d'autant plus le zoo fléchois qu'il va bientôt accueillir des rhinocéros indiens, début avril.

