La Flèche Le boom des vide-maisons

De plus en plus de particuliers organisent des vide-maisons pour se débarrasser de ce qui encombre leur domicile. Lucette Lefrançois tient le sien ce week-end à La Flèche. Elle explique ce qui l'a décidée à se lancer.

Lucette vit seule dans une grande maison de la rue Saint-André. À 76 ans, cette habituée des vide-greniers aimerait se débarrasser d'une partie des meubles, des livres et des objets qu'elle a mis une vie à amasser.

« On se dit qu'on a la place alors on récupère, on récupère, on vide la maison des parents et, après, on se rend compte qu'on n'a plus de place », résume-t-elle dans un sourire. « Je ne veux pas imposer à mes enfants de vider ma maison. Donc, je me suis lancée dans un projet de vide-maison avec des amis. »