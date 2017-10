La Flèche Il vise les 200 kilomètres de course à pied en 24 heures

0

Le Fléchois Édouard Gachot s'aligne ce week-end sur le championnat de France des 24 heures. Il espère battre son record qui est à 188 km. Verdict à 11 heures dimanche.

Quand on évoque avec Édouard Gachot sa passion pour la course à pied et qu'on l'interroge sur sa discipline de prédilection, il vous répond « Le long ». Comprenez : les très longues distances. Le Fléchois est un coureur d'ultrafond. Il participe ce week-end au championnat de France des 24 heures.

L'épreuve se dispute dans le centre-ville de Vierzon. Le départ sera donné à 11 heures samedi. À la même le lendemain, Édouard Gachot espère avoir battu son record personnel qui est de 188 km parcourus en deux tours d'horloge. C'était en 2004.

« Mon objectif numéro un est de faire les minima - 120 kilomètres - pour être classé. Et après, en fonction de l'état de forme, essayer de chercher les 200 kilomètres ».

