La Flèche Il sort quasi indemne d’une violente sortie de route

0

Un accident de la circulation s’est produit vers 5 heures ce samedi matin en entrée d’agglomération à La Flèche. Un automobiliste qui circulait dans le sens Angers-Le Mans a perdu le contrôle de son véhicule.

La voiture a couché un réverbère avant d’aller percuter les murets de propriété de deux maisons bordant la route d’Angers. Si les dégâts matériels sont importants, le bilan sanitaire fait lui état d’un blessé léger transporté au centre hospitalier du Bailleul.



« Un miracle » selon un riverain. Ce dernier raconte : « La voiture était sur le toit. Le gars qui était dedans braillait : « Il faut me sortir, il faut me sortir ! ». Avec quelqu’un qui roulait en direction de Bazouges et qui s’était arrêté, on a essayé de le sortir de la voiture mais il était bloqué par sa ceinture. Je suis allé chez moi pour chercher un couteau, quand je suis ressorti, il avait réussi à débloquer sa ceinture et il était sorti tout seul. Quasi indemne ! Il avait juste des égratignures à un bras et il saignait un peu de la tête ».



La victime est un Fléchois d’une trentaine d’années.



Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.