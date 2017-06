La Flèche « Il faudrait des caméras de vidéosurveillance »

1

Dans la nuit de lundi à mardi, trois commerces du centre-ville de La Flèche ont été cambriolés. Deux autres ont subi une tentative d'effraction.

De quoi faire réagir l'une des victimes, à qui les auteurs ont dérobé 3 300 €.

« Il faudrait des caméras de vidéosurveillance, lance Sébastien Hautreux, charcutier-traiteur, beaucoup de commerçants sont d'accord ». D'autant que selon lui, cela vient s'ajouter « aux incivilités et aux dégradations nocturnes, de plus en plus fréquentes. Il faut vraiment faire quelque chose ».

Sébastien Hautreux a pris contact mardi avec Pierre Reneaud, adjoint au maire en charge de la sécurité, pour demander à la municipalité l'installation de caméras dans le centre-ville. « On va étudier ça », assure l'élu.

Etudier. C'est déjà ce qu'avait fait la ville en début d'année 2011. Une étude avait alors été réalisée pour l'implantation de caméras dans des endroits dits sensibles de la ville. Le projet n'a jamais abouti.