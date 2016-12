La Flèche Fréquentation record au cinéma Le Kid

0

Les bons millésimes s’enchaînent au cinéma municipal de La Flèche. Alors que 2015 était déjà une année record, l’exercice en cours est encore meilleur avec près de 4 000 spectateurs supplémentaires.

Le bilan provisoire - arrêté au 24 décembre - fait état de 48 849 entrées au Kid depuis le 1er janvier. « On va peut-être arriver aux 50 000 entrées » pronostique Jean-François Joly, le directeur du cinéma qui n’imaginait pas un tel résultat après une année 2015 (46 189 entrées) jugée exceptionnelle.

Un bon résultat qui n’est pas dû à une locomotive qui aurait tiré les chiffres vers le haut. « Les Tuche 2 » figure en tête du box-office fléchois avec 1955 entrées ; un score bien loin des 3 500 spectateurs de « La famille Bélier » l’an passé. Seuls sept films ont dépassé la barre des 1 000 entrées en 2016, contre 11 en 2015. Derrière les Tuche, on trouve « Camping 3 » (1468 spectateurs) et « L’Age de glace 3 » (1204 entrées).

Plus d’information dans l’édition Sarthe Loir du Maine-Libre du mardi 27 décembre.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone