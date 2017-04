Présidentielle La Flèche : Fillon largement devant Macron et Le Pen

0

François Fillon fait le grand chelem à La Flèche. Le candidat sarthois est arrivé en tête dans les 17 bureaux de vote que compte la ville. Il a obtenu 2546 voix, soit 29,61 % des suffrages, et devance largement ses dauphins. Les électeurs fléchois ont placé Emmanuel Macron en deuxième position (1833 voix - 21,32 %) et c’est Marine Le Pen qui complète le podium avec 1528 voix (17,77 %).



Un résultat qui fait dire à Guy-Michel Chauveau, député maire : « Il faut tout faire pour que Madame Le Pen ait le score le plus faible possible le 7 mai au soir. L’ensemble des élus de ma liste et de ma sensibilité appellent à voter Macron ».



Quant au taux de participation dans la sous-préfecture du sud Sarthe, il s’élève à 79,86 %. Un résultat sensiblement équivalent à celui de 2012.

