0

La campagne pour les élections municipales 2020 semble lancée, à droite, avec la création d’une association qui affiche l’ambition « de préparer le changement à la tête de notre ville et dans nos territoires ».

Ladite association, qui vient de se faire connaître, se nomme « Droiture en Pays fléchois ».

Elle est présidée par Christophe Beaupère qui est originaire de La Flèche où il a effectué sa scolarité. L’homme a œuvré pour le RPR, l’UMP et Les Républicains de 1995 à 2017.

Fustigeant les récents soucis de la députée de la 3e circonscription ainsi que « les 30 ans d’immobilisme » du maire actuel, « Droiture en Pays Fléchois » appelle « au véritable renouvellement des hommes et des femmes politiques à l’échelle locale […] pour enrayer le déclin continu de notre ville en particulier et du Pays Fléchois en général ».

L’association ajoute : « Dans la perspective notamment des prochaines échéances électorales, l’association a pour but de rassembler toutes les Fléchoises et tous les Fléchois autour des principes de probité, de loyauté et de respect des engagements pris devant la population ».

A lire ce vendredi 29 septembre dans notre édition sarthe Loir du Maine Libre

A lire en version numérique en cliquant ici.