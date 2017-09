La Flèche Deux piétons et un cycliste renversés

0

Deux accidents se sont produits cour sur coup, à 11 h 15 et à 11 h 30, ce samedi dans le centre-ville de La Flèche.

Dans un premier temps, un véhicule a renversé un piéton qui traversait le boulevard de Montréal à proximité du carrefour avec la rue Gallieni.

Quelques minutes plus tard, alors que les services de secours et la gendarmerie étaient sur place, un automobiliste qui circulait sur une autre voie de ce même carrefour - vraisemblablement déconcentré par le premier accident - a renversé un piéton et cycliste qui se trouvaient sur le passage protégé.

Les trois victimes, considérées comme gravement blessées par les sapeurs-pompiers, ont été transportées au centre hospitalier du Bailleul. De même qu'un des deux conducteurs, blessé léger.

La circulation a été perturbée pendant près d’une heure. Les motards de la gendarmerie régulaient le trafic.