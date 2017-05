La Flèche Des gens du voyage à La Monnerie

0

Comme tous les ans à pareille époque, des gens du voyage se sont installés à La Monnerie. Une trentaine de caravanes stationne depuis dimanche sur le terrain situé entre le complexe sportif et le centre Leclerc. Il s’agit d’une mission évangélique. Les responsables du groupe affirment qu’ils quitteront le site dans deux semaines au plus tard. Un engagement qui posera problème s’il n’est pas respecté car la prairie accueillera des courses d’ânes et un vide-greniers le 11 juin.