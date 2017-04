La Flèche Darty s'installe à la Monnerie

0

Le magasin d'électroménager et de multimédia ouvre ce jeudi dans les anciens locaux Décathlon.

Quatorze mois après le départ de Décathlon Easy, l'ensemble commercial de la Monnerie (côté lac) retrouve une figure de proue avec l'arrivée de Darty.

Le magasin doit ouvrir ce jeudi à 9 h 30. « Sous réserve du feu vert de la commission de sécurité » précisait mardi un des cogérants.

Le commerce fléchois emploie six personnes : une responsable de magasin et cinq vendeurs. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures ; le samedi de 9 h 30 à 19 heures sans interruption.

