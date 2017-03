La Flèche Croissance retrouvée au sein du groupe Etoile Routière

0

Exercices financiers excédentaires, reprise des investissements, nouvelles activités et embauches (14 personnes d’ici mai 2018) : les voyants sont au vert au sein du groupe Etoile Routière (transport frigorifique et logistique en froid positif et négatif).

Sur la corde raide il y a quatre ans (déclenchement d’une procédure de sauvegarde en juillet 2013), l’Etoile Routière a donc su se réorganiser pour remonter la pente et renouer avec des résultats positifs.

Le groupe compte 430 personnes et est présent à La Flèche (siège de l’entité), au Bailleul, à Cherré près de La Ferté-Bernard et à Ingré dans le Loiret.

La flotte se compose notamment 137 tracteurs et 173 semi-remorques.

