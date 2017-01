La Flèche Centre-ville : deux gros chantiers et une circulation à repenser

0

Futur cinéma et résidence Jean-Monnet : La Flèche vivra à partir de cette année deux gros chantiers d'urbanisme en plein cœur de ville. Un casse-tête en prévision pour le plan de circulation.

Le centre-ville s'apprête à vivre simultanément d'importants travaux d'urbanisme, et chacun pour une durée d'un an et demi à deux ans.

Deux chantiers de cette importance ne vont pas manquer de perturber l'activité et la circulation en centre-ville. Une ou plusieurs déviations devront être mises en place.

