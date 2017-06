La Flèche Baignade interdite à La Monnerie

0

La mairie de La Flèche a pris un arrêté municipal interdisant la baignage dans le lac de La Monnerie.

« La chaleur et l’ensoleillement ont favorisé la prolifération du phytoplancton aux lacs de la Monnerie. La remontée de ces organismes en surface et leur accumulation sur les bords du lac constitue une "fleur d’eau". Quelques-unes de ces cyanobactéries peuvent sécréter des toxines qui, en grande concentration, peuvent constituer un risque sanitaire pour les animaux et éventuellement pour l’homme (par ingestion ou contact cutané…) » explique la collectivité.

L’analyse des prélèvements d’eau effectués chaque jour décidera du moment où cet interdit sera levé.