La Ferté Une vedette de l'accordéon enregistre avec les enfants

Deux jeunes de l'accordéon-club fertois ont eu la chance de collaborer avec Michel Pruvost, pour sortir avant les fêtes de fin d'année l'album "Les enfants de l'accordéon jouent et chantent Noël". Parmi les douze enfants âgés entre 8 et 12 ans seulement, on retrouve donc Oriane, 13 ans, de Connerré et Gautier, 12 ans, de Cormes. Enregistrement en studio, photos, etc. Une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, d'autant que c'est bien la vedette de l'accordéon qui est venu frapper à la porte de la petite école d'accordéon de La Ferté-Bernard.