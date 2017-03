La Ferté Un cirque franco-italien attendu en avril

0

Le chapiteau sera installé le mois prochain sur la place du Général-de-Gaulle, à La Ferté.

Ce cirque traditionnel donnera quatre représentations : mercredi 5 et samedi 8, à 16 heures, vendredi 7, à 17 h 30 et dimanche 9, à 15 heures.

Au programme : fauves de John Beautour ; William Bill et les lassos ; la cavalerie ; chameaux et dromadaires ; les sangles acrobatiques ; clowns ; « et un numéro unique en France, les frères Mac Queen et Jordan Beautour sur l’échelle de la mort. Ces artistes défient les lois de la pesanteur et allient force et adresse en équilibre, devant le public. »



Gradins (7 €), tribunes (12 €), loges (18 €). Gratuit moins de 3 ans, visite gratuite de la ménagerie après le spectacle ou tous les jours pour 2 €.