La Ferté De la danse hip-hop à Athéna

Rendez-vous jeudi 6 avril, à 20 h 30, sur la scène culturelle fertoise, pour une pièce chorégraphique pour quatre danseurs.

FTT est une pièce efficace et jubilatoire. Les spectateurs participent avec entrain et bonne humeur à un parcours initiatique et spectaculaire.

Le chorégraphe présente en direct les formes du mouvement hip-hop et un travail consistant à les conjuguer de façon plus personnelle et contemporaine au carrefour de plusieurs esthétiques.

Engagement et enthousiasme prennent corps et se mettent à chaque instant au service de la danse et de la création artistique. Un cheminement absolument passionnant et pédagogique, y compris pour les novices.



Tout public à partir de 8 ans. Réservation : 02-43-71-46-46. Adultes 16,50 € ou 12,50 € ; jusqu’à 18 ans 8 € ou 6 €.