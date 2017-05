La Ferté Philippe Royer tient son pari et ira au Stade de France... en courant

0

A La Ferté-Bernard, Philippe Royer est un sportif connu des habitants.

On le savait triathlète, on le découvre supporteur de foot, et surtout, supporteur du SCO d’Angers, depuis son enfance. Philippe Royer est aussi un homme de parole.

« J’ai parié avec des proches que si le SCO allait en finale, je montais à Paris à pied. Personne n’y croyait. C’était en janvier. Je suis un homme de parole ».

Après l’entraînement, l’heure du départ approche. Ce sera mercredi 24 mai à 9 heures. Les 173 km seront avalés en trois grosses étapes, avant les derniers kilomètres le jour J, samedi 27 mai.

« Je me sens bien, je vais aller au bout, comme le SCO », confie le sportif.

Saïd Chabane, président du SCO d’Angers, également Pdg du Groupe Prestige de la Sarthe à La Ferté-Bernard, a remis le maillot officiel du club à Philippe Royer, le 17, celui du capitaine.

