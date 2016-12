La Ferté Même après les fêtes, pensez au chèque cadeau fertois

0

Vous pouvez les trouver à l'office de tourisme. D'une valeur de 10 € et valables un an maximum, les chèques cadeaux fertois permettent de faire des achats dans 40 boutiques de la ville, et plus. Une opération de l'Union des commerçants du bassin qui a déjà beaucoup séduit, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Lancement réussi puisque le chèque cadeau fertois existait déjà mais uniquement pour les comités d'entreprises, etc.

Il est donc depuis quelques semaines accessibles aux particuliers.