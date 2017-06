La Ferté Les spectacles avancés à 20 heures à la rentrée

0

La 24e saison culturelle 2017-2018 de La Ferté-Bernard sera éclectique, comme tous les ans. Et le budget qui lui est consacré, 170 000 €, n’a pas bougé.

En revanche, les spectacles passent de 20 h 30 à 20 heures à partir de septembre. La plupart restent le jeudi soir et les tarifs ne changeront guère.

Raphaël Froment, directeur du théâtre Athéna et Jean Thoreau, adjoint à la culture : « C’est la tendance générale, il y a même des théâtres parisiens qui démarrent à 19 heures, nous allons voir ce que cela peut donner à notre échelle. Si on peut toucher un autre public qui se lève tôt le matin, pourquoi pas. Et inciter également à aller au restaurant en ville après les spectacles les plus courts… »

L’ouverture aura lieu samedi 9 septembre avec de la musique tzigane-rock et yiddish pop. Deux séances, à 15 heures et 20 heures, avec présentation de trente minutes de la saison (entrée gratuite).