La Ferté Le quartier du Gaillon sera démoli en 2018

0

Les 120 logements vont être rasés pour laisser place à 70 maisons individuelles avec jardins d'ici 2019-2020. Les habitants doivent déménager avant le 31 décembre 2017. Pendant les travaux, ils seront relogés en ville par l’office public de l’habitat.



Jean-Carles Grelier, le maire et président l'OPH : "À La Ferté, nous n’avons que de l’habitat vertical à l’office public HLM, ce qui ne correspond plus aux attentes. Les modes d’habitat ont changé depuis les années 70, et nous constatons une perte importante de locataires, et donc une montée progressive de logements vacants. Une soixantaine sur les 986 en gestion. C’est beaucoup et c’est ennuyeux pour plusieurs raisons. D’abord pour les personnes qui ne s’y retrouvent plus, et l’organisme qui ne vit que du produit des loyers. Ce sont des recettes en moins pour son fonctionnement."



Plus d’informations dans notre édition Haute-Sarthe du Maine Libre ce lundi 3 avril

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone