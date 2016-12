La Ferté Le public mis à contribution dans un étonnant spectacle le 26 janvier

0

Faenza sera sur la scène du théâtre de La Ferté-Bernard, le dernier jeudi du mois, à 20 h 30. L’ensemble mélange les disciplines du spectacle vivant et met le public au cœur de la création : ce sont en effet les spectateurs qui, en tirant des cartes de tarot, décideront des œuvres qui seront interprétées. Au choix : des musiques renaissance et baroque de John Dowland, Claudio Monteverdi ou François Couperin, en lien avec des textes de l’époque.

Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, ce spectacle brise les codes du concert traditionnel pour renouer avec l’esprit de divertissement du XVIIe. Mené par Marco Horvat, un des rares musiciens baroques à chanter en s’accompagnant lui-même au théorbe et à la guitare, ce concert permet d’aborder les musiques anciennes de façon ludique. La promesse d’un voyage où les timbres intenses des voix se mêlent à la chaleur rayonnante des luths et guitares baroques.



Le Salon de Musique. Durée : 1 h 15. Adultes 12,50 € ou 8,50 € ; moins de 18 ans 6 € ou 5 €. Billetterie : 02-43-71-46-46.