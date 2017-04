La Ferté Le guichet de la gare sera fermé le week-end à partir du 1er juillet

0

Confusion autour des nouveaux horaires des TER sur la ligne 23 Le Mans-Nogent-Paris via La Ferté. En revanche, la fermeture de l’accueil de la gare de La Ferté-Bernard le week-end est annoncée d'ici à trois mois.



En cause, le simulateur nouveauxhorairester.paysdelaloire.fr. Et avant que le portail ne soit accessible, un collectif d’usagers avait lancé une pétition en ligne en début de semaine, avant de se rétracter.

« En fait, le simulateur n’affiche pas la grille complète, nous sommes en phase de stabilisation de l’outil, la situation va être régularisée. Mais je peux affirmer qu’il n’y aura pas de suppression de trains entre La Ferté et Le Mans. On conserve les 34 trains qui s’arrêtent à La Ferté chaque jour dans les deux sens », explique le vice-président de la Région en charge du ferroviaire.

Alors que le collectif n’en démord pas et annonce 50 trains supprimés par semaine, et craint d’ailleurs une intox, « d’autant qu’il y a eu beaucoup de comptages ces derniers mois. »



Autre inquiétude : la fermeture du guichet de la gare de La Ferté, le week-end, toujours à partir du 1er juillet.

Le maire confirme l’information et soutient le collectif dans sa démarche.

De son côté, la Région n’était pas au courant. « Les Pays de la Loire sont liés à la SNCF par une convention. Nous allons nous en rapprocher pour demander des explications. »

Même chose pour les changements significatifs d’ouverture du guichet en semaine.

