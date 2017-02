La Ferté "Le cercle des illusionnistes" ce jeudi soir à Athéna

Ce jeudi 9 février, à 20 h 30, la compagnie de la Pépinière sera sur la scène du théâtre municipal de La Ferté-Bernard.

Dans ce feuilleton haletant, deux grandes figures de la réalité apparaissent : Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871), horloger et créateur d'automates, roi de la magie, et Georges-Méliès (1861-1938), héritier d'une famille de chausseurs de luxe, épris de magie et premier artiste à élaborer les trucages au cinéma. Mais c'est bien d'aujourd'hui que part l'intrigue.

Tarifs : adultes 20,50 € ou 16,50 € ; jusqu'à 18 ans 10 € ou 8 €. Spectacle à partir de 12 ans. Billetterie : 02-43-71-46-46.