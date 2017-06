La Ferté Gare : une motion votée contre la fermeture du guichet le week-end

0

Parmi les sujets à l’ordre du jour du dernier conseil municipal de La Ferté, les nouveaux horaires de la SNCF, à partir du dimanche 2 juillet. Des usagers étaient déjà montés au créneau il y a quelques semaines.

La SNCF prévoit une réorganisation de son trafic, mais pas seulement. À La Ferté, c’est le guichet d’accueil de la gare qui sera fermé le week-end, à compter du mois prochain, "à titre expérimental mais on sait où cela peut mener. Le titre expérimental qui devient définitif", indique le maire.

Jean-Carles Grelier a donc proposé de voter une motion contre cette fermeture le samedi et le dimanche. Un collectif d’usagers de la ligne 23 des TER s’est déjà formé à la fin mars, dès les premières annonces.



"Nous refusons cette décision parce que nous n’avons jamais été consultés. Et surtout, les étudiants qui reviennent passer le week-end à La Ferté ne pourront plus accomplir les formalités comme les renouvellements d’abonnement. Non seulement cela compliquera les démarches mais le chiffre d’affaires de la gare va diminuer", poursuit Jean-Carles Grelier.