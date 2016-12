La Ferté Du grand théâtre pour la rentrée 2017 d'Athéna avec "Ubu Roi"

0

La compagnie des Dramaticules débarque sur La Ferté jeudi 12 janvier, à 20 h 30.

Jérémy Le Louët présente ici les meilleures scènes d’un Ubu roi totalement libre et saignant : une satire du pouvoir décloisonnée, déjantée et colorée ! Il retrouve la pitrerie et la brutalité, la verdeur et l’audace de la pièce ayant (déjà !) fait scandale en 1896.

Une mise en scène particulièrement spectaculaire qui mélange, par-delà les arts du numériques, l’opéra et le cinéma. Un mariage heureux entre le théâtre de l’absurde et le surréalisme de Jarry faisant naître sous nos yeux une destruction fantastique de la scène, un déluge de pulsions libératrices.

Durée : 1 h 25. Public à partir de 14 ans. Tarifs : adultes 16,50 € ou 12,50 € ; enfants jusqu’à 18 ans 8 € ou 6 €. Billetterie : 02-43-71-46-46.