La Ferté Dans la pure tradition du théâtre musical

Ne manquez pas cette représentation sur la scène fertoise, jeudi 9 mars, à 20 h 30. Un spectacle qui replonge dans le Paris de 1910.

1914, première guerre mondiale : un jeune homme, Pippo Pépino, fils d’immigré Italien, rêve d’intégrer un régiment en tant que tambour major et se rendre ainsi utile à son pays. Jugé trop faible physiquement pour servir la patrie, il entreprend le voyage de sa vie en quittant son village natal dans l’espoir de retrouver son cousin enrôlé sur le front. Pour lui commence un voyage extraordinaire, jonché de péripéties et rencontres qui l’amènera à Paris, ville de ses rêves, où il rencontre Violette, jeune habilleuse, qui bouleverse sa vie en le faisant pénétrer dans les coulisses du Cabaret Blanche, énigmatique cabaret parisien dont il a tant entendu parler. Une épopée burlesque et poétique, touchée par la grâce du cinéma muet.

Dès 10 ans. Durée : 1 h 30. Adultes 16,50 € ou 12,50 € ; jusqu’à 18 ans 8 € ou 6 €. Tél. 02-43-71-46-46.