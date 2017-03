La Ferté-Bernard Xeltys a déposé le bilan

0

L’entreprise spécialisée dans la distribution de détecteurs de fumée a fermé.

Situé dans la zone du Lac à La Ferté, le bâtiment qui a longtemps accueilli le concessionnaire Volkswagen est donc de nouveau à louer.

Il y a un an, le détecteur de fumée représentait toujours la majorité de l’activité de cette petite société qui commercialisait également des extincteurs.

L’entreprise ferme ses portes alors qu'il y a un an, Xeltys avait des projets. « Il y a un créneau, notamment chez les particuliers qui s’équipent de plus en plus et ont besoin d’être rassurés en matière de sécurité. On va creuser pour trouver des idées similaires », avait conclu le bras droit du dirigeant.

Lequel n’a jamais voulu communiquer le nombre de salariés qui travaillaient pour lui, à La Ferté.

Par contre, la direction annonçait encore en 2016 être « 3e sur le marché français du détecteur de fumée ».

La liquidation judiciaire date de novembre de la même année.