La Ferté-Bernard Un livre consacré aux tisserands

Après avoir sorti de l'oubli la laiterie ou encore l'usine à gaz de La Ferté, cette fois, Nicole Prunier s'attaque aux tisserands, qui ont fait la richesse de la ville, et leur consacre un livre, le 3e de la série.

« Il faut se dépêcher. Certains témoins de cette époque ont près de 90 ans. La plupart ont déjà disparu », livre Nicole Prunier qui, cette fois, est allée à la rencontre des personnes qui ont connu l'industrie textile à La Ferté-Bernard.

Cette industrie textile a été florissante à La Ferté-Bernard au XIXe siècle. « Il y a encore des traces montrant qu'il y avait des métiers à tisser dans toutes les caves de La Ferté-Bernard », complète Nicole.

«L'apparition progressive des nouveaux textiles a ruiné cette industrie. Le chanvre a d'abord été remplacé par le jute, venu d'Inde et du Bangladesh. Dans un premier temps, les filatures se sont adaptées et le jute était tissé ici. Mais par la suite, les toiles sont arrivées toutes tissées. Le coût de production était moins cher à l'étranger et les filatures ont fermé. Les établissements Béalet, qui s'étaient adaptés à l'évolution, ont été les derniers à fermer en 1978, après 139 années d'existence », nous apprend Nicole.

