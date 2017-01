La Ferté-Bernard Un Escal tout neuf près du plan d'eau ?

0

Construire un nouvel espace dédié aux activités artistiques proposées par la Ville (école de musique, danse...) près du théâtre Athéna et de la médiathèque-ludothèque Jean-d'Ormesson, c'est le projet municipal de la rentrée 2017 à La Ferté-Bernard.

Un bâtiment neuf plutôt qu'une rénovation coûteuse de la structure existante. Et le déménagement, avancé un temps, dans l'ancienne école Marcel-Pagnol, avenue de la République, n'est plus d'actualité.

Selon le maire Jean-Carles Grelier, "la réflexion est en cours, elle devra aboutir au premier semestre pour conserver les aides déjà accordées à ce dossier. L’Escal, place Ledru-Rollin, voit défiler un millier d’abonnés chaque semaine, et sa mise aux normes n’est plus possible. Il y a trop de pièces sur plein de niveaux, trop d’escaliers pour monter à tous les étages."