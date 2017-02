La Ferté-Bernard Un concert caritatif pour soutenir les soldats blessés

0

La Ferté-Bernard va accueillir, ce vendredi soir 3 février, salle Athéna, le premier concert de l'ouest de la Musique des transmissions.

Un concert à l'initiative du Rotary club de Nogent - La Ferté-Bernard qui réunira à la fois la Musique des transmissions et l'orchestre d'harmonie fertois pour une noble cause, soutenir les soldats blessés, leurs familles et celles des soldats morts sur le théâtre des conflits.

Soutien dans la durée

« Un soldat s'engage jusqu'au bout. La mort fait partie de notre mode de fonctionnement. Ce concert est dédié aux soldats blessés et aux familles des soldats morts car il est de notre devoir d'accompagner les familles des tués dans la durée, tout comme il est de notre devoir de soutenir les blessés physiques ou psychologiques. Mais pour ce faire, l'armée a besoin du soutien des associations, hors tout schéma administratif », a souligné le colonel Ianni, chef de corps du 2e RIMa, délégué militaire départemental.

A 20 h 30, à la salle Athéna. Billetterie : office de tourisme, tél. 02-43-71-21-21 ; Club Rotary : tél. 06-89-84-84-40 ; délégation militaire départementale : tél. 02-43-78-35-81.