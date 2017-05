La Ferté-Bernard Sortir ce week-end dans les environs

0

La Ferté-Bernard. Festival de l'humour : de nombreuses animations en plein cœur de La Ferté-Bernard, autour de l'office de tourisme et des halles Denis-Béalet. Spectacles de rue sur le thème des années 70. Dès ce vendredi soir 18 heures : guinguette disco avec flashmob Seventies, clown déjanté, concerts… Samedi et dimanche : animations permanentes l'après-midi à partir de 15 heures samedi et de 12 heures dimanche. La plupart des spectacles sont gratuits, sauf les spectacles du soir dans les Halles.

La Ferté-Bernard. Salon « Tout ce qui roule ». Exposition de voitures, de caravanes, de motoculteurs, de vélos… Toute la journée samedi et dimanche de 9 heures à 19 heures sur le parking du Cosec. Dimanche, à 11 heures, concours de billes et d'autres animations.

Montmirail. Vide-greniers dimanche et autres animations dans le parc du château : vieux métiers, exposition de véhicules anciens, marché artisanal organisé par les Eclairés du Bocage avec des artixant locaux.

Tuffé-Val de la Chéronne. Loto samedi à 20 h 30, salle polyvalente.

Dollon. Musée de la musique mécanique : exposition des œuvres réalisées par trois membres de la même famille (le père, le fils et la fille, natifs de la région). C'est à découvrir tous les dimanches après-midi jusqu'à la fin mai.

Lamnay. Spectacle folklorique. Dimanche à 15 heures, salle polyvalente.