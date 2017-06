La Ferté-Bernard Ses pots de fleurs sont à croquer !

0

Déjà l’été dernier, le pâtissier de la rue d’Huisne à La Ferté-Bernard avait fabriqué une pièce en clin d’œil aux parapluies suspendus dans la rue piétonne rebaptisée rue des Couleurs aux beaux jours. Cette année, c’est la chocolaterie qui s’y colle avec ce nouveau thème.



Depuis une semaine qu’ils sont en vente dans sa boutique, à L'Instant Chocolat, ses pots de fleurs en chocolat font un carton.

"L’an dernier, on n’a pas su profiter des parapluies. Cette année, on rebondit sur la thématique estivale et ça plaît déjà beaucoup", confie Alexandre Halbout.

Un souvenir original des décorations de la rue, de juin à septembre, qui devrait plaire aux gourmets, qu’ils habitent la ville ou qu’ils soient de passage. Le tout est d’attirer la clientèle.

"Il faut trouver des idées pour vendre le chocolat en dehors de Noël, la Saint-Valentin, Pâques."



Sans oublier la Fête des mères et la Fête des pères. D’ailleurs pour dimanche, le chocolatier a fabriqué des supports en chocolat avec des outils de bricolage en chocolat. Un cadeau qui sort de l’ordinaire !