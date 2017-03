La Ferté-Bernard Salon du livre jeunesse : c'est ce samedi

0

Le seul Salon vraiment dédié à la jeunesse est à La Ferté-Bernard. C'est ce samedi et toutes les animations qui tournent autour sont gratuites.

Le but de ce festival, financé par la Ville et piloté par l'équipe de la médiathèque, est de développer le goût de la lecture auprès du jeune public et de réunir toutes les générations autour d'une manifestation qui allie culture et animations.

Le programme

Dédicaces. Les auteurs dédicacent toute la journée leurs livres ou albums BD, de 10 à 18 heures, salle Athéna.

Les temps forts. Les fans de l'émission « Une saison au zoo » pourront rencontrer Cyril Hue, le vétérinaire de l'émission. Présent toute la journée, il ira à la rencontre des passionnés à 17 heures, salle Athéna. Un concert « La vie est super chouette » sera proposé aux enfants, à 14 heures, toujours à Athéna. Les frères Lepage, qui ont réalisé conjointement un livre BD sur l'Antarctique et une exposition photos et dessins, seront présents à la médiathèque le matin, puis à Athéna.

Frises. Deux frises seront réalisées en direct devant les spectateurs, à Athéna : la première « Belles plantes » avec Jung et Rebecca Morse de 14 h 30 à 15 h 15 et la deuxième « Petites natures » avec Laurent Dufreney et Isabelle Mandrou de 15 h 45 à 16 h 30.

Jeux et places au zoo. Des élèves du lycée du Tertre proposeront un jeu « zoo en folie », de 10 à 18 heures dans le hall Athéna avec la possibilité de gagner des entrées au zoo de La Flèche.

Et aussi... Bien sûr, il y aura également des contes et histoires, un atelier manga, un atelier refuge à insectes et le tout en présence d'une cinquantaine d'auteurs et illustrateurs jeunesse, sans oublier les libraires, éditeurs et associations...

Les animations ont lieu salle Athéna, avenue du Général-de-Gaulle et à la médiathèque.