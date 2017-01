La Ferté-Bernard Que faire des bâtiments de l'école Marcel-Pagnol ?

0

Actuellement, la question qui occupe les élus du conseil municipal fertois est de savoir que faire des bâtiments de l'école Marcel-Pagnol.

« Nous avions envisagé le transfert de l'Escal (centre socio-culturel) dans les locaux de l'école Marcel-Pagnol, laissés vacants. Or, au vu des premiers chiffrages, on se pose des questions. Il faudrait refaire toute l'isolation phonique. Alors que faut-il faire : rénover ou plutôt faire du neuf ? Et dans ce cas, où ? », confie Jean-Carles Grelier, le maire.

Autre sujet d'inquiétude en ce début d'année, le devenir de l'hôpital ou encore « le départ annoncé du d'un médecin libéral, en mars, et qui a une belle patientèle ».

Sujet en revanche de satisfaction, dès lundi, deux lignes de bus desserviront les quartiers de la ville quatre demi-journées par semaine.

Plus d'informations dans nos éditions du "Maine Libre" datées de ce mercredi 11 janvier.

