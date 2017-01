La Ferté-Bernard Portes ouvertes du CIO samedi matin

0

Toute l’équipe du Centre d’information et d’orientation de La Ferté sera mobilisée ce samedi 21 janvier.

Chacun, actifs compris, pourra venir s’informer sur les formations existantes aussi bien sur le bassin fertois que dans le Grand-Ouest et même ailleurs.

Les six conseillers seront présents pour accueillir le public. "C’est le moment d’anticiper et de se renseigner pour son avenir, d'être curieux aussi et d'ouvrir le champ des possibles", souligne le directeur, Frédéric Thiry.

Ouvert à tous, de 9 heures à 12 h 30, au n°4 rue Georges-Thoreau (Saint-Laurent). Tél. 02-43-93-06-13 ou cio.la-ferte-bernard@ac-nantes.fr