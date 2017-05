La Ferté-Bernard Pêche : de drôles d'embarcations sur le plan d'eau

0

De drôles de petites embarcations flottent ce dimanche sur le plan d'eau de La Ferté-Bernard.

« Ce sont des float tubes. Le pêcheur est assis et se déplace avec ses palmes », explique Maxime Foreau, organisateur avec Thomas Dubois de ce concours de pêche aux carnassiers de l'Union des pêcheurs fertois.

« C'est un moyen pratique de pêcher et c'est moins cher qu'un bateau. En plus, c'est plus discret, il y a moins de vibrations dans l'eau, moins de résonance », confie le jeune pêcheur.

23 participants s'adonnent en ce moment à leur sport favori.