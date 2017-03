La Ferté-Bernard Passerelle du Pré-Belard : projet abandonné

0

Une passerelle devait relier le quartier du Pré-Belard au parking de l'ex-Leclerc. Le projet est abandonné.

« L'idée, c'était que les parents des enfants scolarisés dans les écoles du Pré-Belard puissent stationner sur le parking de l'ancien Leclerc. Les enfants auraient emprunté la passerelle pour aller à l'école. Cela aurait permis de désengorger la rue du Pré-Belard à l'heure de l'entrée et de la sortie des classes. Or, pour des tonnes de raisons (juridiques et géographiques), on n'arrive pas à positionner cette passerelle près des écoles. Construite plus loin, elle ne servirait à rien. Le projet était chiffré à 650 000 euros. Nous abandonnons ce projet », a expliqué le maire, Jean-Carles Grelier. Mais le quartier sera bien réaménagé

Des arrêts minute

Pour sécuriser l'accès des enfants aux écoles tout en ne faisant pas peser cette contrainte sur les riverains, il est envisagé de recréer des espaces de stationnement pour les parents, des « arrêts minute » pour déposer les enfants sans risques et éviter les stationnements anarchiques. « Par ailleurs, nous allons prévoir des aménagements pour réduire la vitesse excessive des véhicules au niveau du rond-point ».