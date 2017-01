La Ferté-Bernard Ouverture du deuxième plan d'eau en 2017

0

A La Ferté-Bernard, l’année sera marquée par l'ouverture au public de l'espace naturel des Ajeux. Un site de 75 hectares entièrement dédié à la nature et non aux activités de plaisance, aux portes de la ville.

Une enveloppe de 200 000 € aura été nécessaire pour l’aménager dont 36 200 € versés par le Département et 74 000 € dans le cadre du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire. Sachant que La Ferté espère décrocher le label ENS avec cette réserve ornithologique, et donc une autre aide financière potentielle pour ce projet de longue haleine.

"Des Espaces Naturels Sensibles, il n’y en a pas dans l’est de la Sarthe, on pourrait combler ce manque", suggère Cécile Knittel, l'élue qui a suivi les travaux depuis le début et pilote le Cena (Conservatoire de l’espace naturel des Ajeux) pour établir un plan de gestion et des règles pour respecter tous ceux qui y vivent.

Si bien qu’à certains moments de l’année, des zones seront interdites, pendant la nidification par exemple. D’autres seront constamment fermées afin de préserver ces migrateurs que les Fertois ont la chance de pouvoir voir ici.

