La Ferté-Bernard Opération "Touche pas à ma gare"

0

"Touche pas à ma gare !" est lancé par les usagers fertois de la ligne 23 des TER.

Un rassemblement est prévu lundi prochain, 26 juin, à 18 h 30 devant la gare de La Ferté-Bernard.

"Mobilisons-nous contre la fermeture de la gare le week-end et les jours fériés et les nouveaux horaires réduits en place en semaine (de 8 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 16 h 35) à partir du 31 juillet", écrit le collectif sur les réseaux sociaux, en espérant qu’un maximum d’habitants partagent l’information et les rejoignent pour manifester leur mécontentement.