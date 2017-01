La Ferté-Bernard Marie-Hélène Devalla préside l'Union des commerçants

0

Le salon de l'Habitat, les 18 et 19 mars prochain, sera la première grande manifestation de la nouvelle équipe de l'Ucai.

«On est preneur d'idées, même des commerçants qui ne sont pas adhérents. D'ailleurs, nous envisageons de créer des commissions pour chaque événement, et d'avoir des référents par quartier pour que personne ne soit mis à l'écart. Notre but, c'est de faire bouger la ville ». Marie-Hélène Devalla, la nouvelle présidente de l'Union des commerçants, artisans et industriels fertois, ne veut pas perdre de temps.

Si les 18 et 19 mars se déroulera le Salon de l'habitat, la commerçante voit plus loin. « Le salon de l'Habitat et le Salon Tout ce qui roule (les 13 et 14 mai) sont des animations qui fonctionnent bien. A nous de trouver encore de nouvelles idées. Nous pensons notamment à faire gagner des bons d'achat qui ensuite seront dépensés dans nos commerces. Mais c'est maintenant qu'il faut songer aux animations de fin d'année pour faire revivre la magie de Noël. Au mois de décembre, il faut qu'on soit prêt pour être présent dans nos magasins ».

Par ailleurs, la présidente verrait d'un bon œil renaître les quinzaines commerciales dans les quartiers de la ville. Et elle lance un appel à toutes les volontés.