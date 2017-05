La Ferté-Bernard L'inclassable Tommy Jacob sort son premier album

0

D'origine fertoise, l'artiste de 25 ans évoque son projet, né à Amsterdam. Le mois dernier, son court-métrage a été mis en avant par la revue musicale Les Inrocks dans « Les clips qu'il ne fallait pas rater ».

Le Maine Libre » : Vous avez déménagé depuis notre dernier échange, quels changements ?

Tommy Jacob : Deux ans ont passé, je rentrais d'une tournée aux Etats-Unis et au Canada. L'été suivant, j'ai pris la décision de vivre à Amsterdam. Il était temps d'explorer d'autres horizons. Je tenais à aller voir comment était la scène musicale dans un autre pays, et revenir plus grand.

Project 001, c'est quoi ?

C'est le nom du projet dans sa totalité : l'album, le court-métrage et l'œuvre réalisée par Sandjill pour la jaquette. Derrière ce projet se cache une réflexion.

Ce clip, une vitrine de l'album ?

J'ai écrit le court-métrage éponyme de Project 001. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Étant passionné de cinéma, j'ai toujours voulu allier ma musique à cette autre passion, complémentaire. C'est un court-métrage dans lequel je présente 6 extraits audio et dans lequel je joue.

Découvrez l'interview intégrale dans notre édition haute Sarthe du Maine Libre ce dimanche 7 mai

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone