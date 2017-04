La Ferté-Bernard Les Fleuriers : un nouveau départ

0

Alexandre Chanal, moniteur d'équitation et cavalier de concours de saut d'obstacles de 28 ans, se lance un nouveau défi : reprendre le centre équestre des Fleuriers, situé à la sortie de La Ferté-Bernard.

« C'est un tout nouveau projet : cela va s'appeler Domaine équestre Les Fleuriers », explique d'emblée Alexandre Chanal, qui vient d'arriver à La Ferté-Bernard.

En cet après-midi ensoleillé de printemps, les 14 pensionnaires, des chevaux de concours, galopent ou broutent tranquillement dans les 9 ha de verdure autour du manège et des carrières pendant que le cavalier professionnel prend possession des lieux.

Portes ouvertes

Aux Fleuriers, il accueillera les cavaliers (enfants, jeunes et adultes) de l'initiation à la compétition et proposera toutes les disciplines : dressage, saut d'obstacles, concours complet, équitation loisirs…

En mai et juin, une fois le centre équestre remis en ordre, des portes ouvertes seront organisées et les Fertois pourront redécouvrir le lieu. « Nous prendrons les pré-inscriptions pour la rentrée de septembre, sachant qu'il sera également possible de monter à cheval à partir de la mi-mai ».

Pour plus de renseignements : 06-72-49-48-11.