La Ferté-Bernard Le voleur de Playstation part en prison

0

Samedi soir, à La Ferté-Bernard, deux amis de 19 et 20 ans, sans emploi fixe et habitant chez leurs parents, se rendent chez un copain qui leur doit de l'argent. Ils entrent par le garage, resté ouvert, et dérobent un ordinateur, une console et des jeux vidéo.

Ils sont surpris par l'arrivée des propriétaires. Les objets volés sont retrouvés dans un buisson.

Les deux jeunes hommes, déjà condamnés deux fois pour vol, étaient jugés ce lundi en comparution immédiate.

Le plus jeune est condamné à six mois, dont trois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans. Une peine qu'il effectuera sous bracelet électronique.

Son compère est condamné à quatre mois de prison ferme, la révocation d'un sursis de quatre mois et part directement en prison.