La Ferté-Bernard Le pilote Antoine Massé rencontre ses supporters vendredi soir

Après sa participation au célèbre rallye automobile de Monte-Carlo la semaine dernière, le jeune Sarthois termine à la 34e place du classement général et en 6e position dans sa catégorie.

Pour remercier l’ensemble des personnes qui l’ont soutenu durant toute la course, aussi bien sur place que sur les réseaux sociaux, Antoine Massé sera présent ce vendredi 27 janvier, au Marais Café, à La Ferté-Bernard, entre 18 h 30 et 20 heures, pour répondre aux questions et pour signer des dédicaces.

Rappelons que le pilote est originaire de Lavaré.