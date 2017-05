La Ferté-Bernard Le magasin Silhouette fête ses 30 ans

0

En 1987, Nadine Pelletier ouvrait dans la galerie marchande, place Carnot, sa boutique de vêtements pour hommes. Installée désormais place de la République, elle fête samedi les 30 ans de Silhouette.

« Au début, je ne faisais que des vêtements pour hommes. Dans la galerie, j'avais 47 m2 et la réserve. J'ai toujours aimé le tissu. Je suis d'une famille de couturiers et j'avais envie d'avoir mon affaire personnelle », raconte celle qui est désormais l'une des plus anciennes commerçantes fertoises.

En 2000, elle déménage pour un local plus grand, place de la République. « Autrefois, à cet emplacement et sur le mail, s'élevaient les entrepôts et la boutique des meubles Meunier », rappelle la commerçante, toujours très élégante.

Désormais, dans sa boutique, on trouve non seulement sa marque fétiche Eden Park, qui se décline en collections hommes et enfants, mais aussi des vêtements pour femmes et de nombreux accessoires : chapeaux, ceintures…

Défilés de mode

Elle emploie trois collaboratrices, une à temps complet et deux à mi-temps.

Pour fêter les trente ans de son magasin, la commerçante a mis les petits plats dans les grands. Elle s'est assuré la collaboration du VSF rugby. Trois défilés de mode sont prévus samedi sous un grand barnum.

Défilés samedi à 11 heures, 15 heures et 17 heures.